Sputnik V-Vermarkter Dmitrijew traf Bundeskanzler Kurz

Bei einem kurzen Aufenthalt in Wien hat der für die Vermarktung von Sputnik-V verantwortliche Spitzenmanager Kirill Dmitrijew am Freitag auch Bundeskanzler Sebastian Kurz getroffen.

Sputnik V: Dmitrijew traf Bundeskanzler Kurz

"Der Leiter des Russischen Fonds für Direktinvestitionen (RFPI) Kirill Dmitrijew befand sich mehrere Stunden in Wien, um österreichische Partner zu treffen. Die Verhandlungen verliefen in einer konstruktiven und produktiven Atmosphäre", zitierte TASS am Freitag den russischen Botschafter in Wien, Dmitri Ljubinski.