Sprenggranate bei Grabungen in Wien-Favoriten entdeckt

Eine circa 25 Zentimeter lange Sprenggranate wurde am Mittwochvormittag bei Grabungsarbeiten in einem Keller in der Neilreichgasse zutage gebracht.

Im Zuge von Aufgrabungsarbeiten in einem Kellergeschoß in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten wurde am 19. Juni gegen 10.00 Uhr eine Sprenggranate freigelegt.

Wien: Entminungsdienst transportierte Granate ab

Die alarmierten Polizisten sperrten den Kellerbereich ab. Nach einer ersten Begutachtung durch ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) wurde der Entminungsdienst des Bundesheeres verständigt, der in weiterer Folge die ca. 25 Zentimeter lange Granate abtransportierte.

Es waren keine Evakuierungsmaßnahmen und keine Verkehrssperren notwendig. Durch den Einsatz wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt.

Tipps bei Auffindung von Sprengmitteln

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben sich in eine sichere Distanz. Danach rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.