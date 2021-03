Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg in Wien-Hietzing freigelegt

Am Montag kam es im Bereich der Hermesstraße in Wien-Hietzing zu einer Sperre, da bei Baggerarbeiten ein Kriegsrelikt zutage befördert wurde. Der Entminungsdienst stand im Einsatz.

Im Zuge von Grabungsarbeiten wurde am 15. März gegen 11.15 Uhr von einem 29-jährigen Baggerfahrer in der Hermesstraße in Wien-Hietzing eine Granate freigelegt.