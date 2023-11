Sprachwissenschaftlerin Lisa Krammer über den Wiener Dialekt im Vienna.at-Podcast

Die Sprachwissenschaftlerin, Buchautorin und Podcasterin Lisa Krammer hat im Vienna.at-Podcast interessante Einblicke in die Welt des Dialekts gegeben.

Lisa Krammer spricht in Ihrem Podcast „mundART. Die Stimme[n] der Sprache“ mit Gästen über österreichische Dialekte und das Faszinosum Sprache. Die Buchautorin forscht und lehrt außerdem an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am Institut für Germanistik der Uni Wien. Im Vienna.at-Podcast hat sie erzählt, wie sie überhaupt zum Schreiben gekommen ist, was sie besonders an Dialekten und Sprache interessiert, und wie die Idee zu ihrem Podcast entstanden ist. Außerdem spricht sie auch über ihr neues Buch, welches sich mit dem Wiener Dialekt beschäftigt.