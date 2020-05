Sportmediziner fordern Öffnung des Vereinssports

Die Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin warnt davor, dass der fehlende Sport "Kollateralschäden" im Gesundheitssystem hervorruft. Auch Turnstunden sollten laut ÖGSMP wieder abgehalten werden.

Die Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (ÖGSMP) ortet nach den Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise "Kollateralschäden" im gesundheitlichen Bereich. Die ÖGSMP appellierte daher in einer Aussendung am Dienstag an die Bundesregierung, im Vereinssport schnellstmöglich alle Aktivitäten wieder zu erlauben und Turnstunden für Kinder und Schüler wieder zuzulassen.