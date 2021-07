Sporthandel freut sich über gute Verkaufszahlen

Das Geschäft im Sporthandel läuft derzeit wieder gut. Vor allem in den Bereichen Fahrrad und Mobilität und Outdoor sind die Verkaufszahlen zuletzt gestiegen.

Sporthandel läuft nach Schließungen wieder gut

Nachdem die coronabedingten Schließungen und Einreisebeschränkungen dem Sportartikelhandel im letzten Winter ordentlich zugesetzt haben, scheint es nun wieder bergauf zu gehen. Die Nachfrage nach Fahrrädern als "nachhaltiges und im Sinne des Pandemiegeschehens sicheres Verkehrsmittel" ist auch in diesem Sommer stärker als das Angebot, erklärte Nendwich. Eine weltweit hohe Nachfrage in Verbindung mit Lieferengpässen durch geschlossene Fabriken und hohe Transportkosten hätte die Preise für Fahrräder in Österreich heuer um 8 bis 10 Prozent in die Höhe getrieben. Sofern man nicht auf eine spezielle Marke oder ein besonderes Modell fixiert sei, bekomme man aber nach wie vor Räder im Einzelhandel, so Nendwich.