Sporthändler in Tourismusregionen leiden weiter

Am gestrigen Montag durften auch Sporthändler wieder öffnen. Bei vielen war die Kundenfrequenz gut, jene in Tourismusregionen leiden jedoch weiter.

Die Intersport-Händler sind weiter gespalten. Jene in den Tourismusorten schreiben trotz Wiedereröffnung nach dem sechswöchigen Corona-Lockdown hohe Minuszahlen. "Durch das Ausbleiben der Touristen hat sich an ihrer Lage leider nichts geändert", hieß es von Intersport am Dienstag zur APA. In den städtischen Regionen und im Osten Österreichs geht es den Intersport-Händlern besser, die Kundenfrequenz am ersten Tag der Öffnung sei gut gewesen.