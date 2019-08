Sportfest läutet Sportwoche in Wien-Margareten ein

In der Zeit von 6. bis 13. September 2019 öffnen erstmals Vereine, Institutionen und Sportclubs ihre Türen und bieten den Margaretnern die Möglichkeit neue Sportarten auszuprobieren und die Vereine im Bezirk kennen zu lernen.

Es werden viele Angebote gesetzt: ob Handball, Tanzen, Yoga, Pilates oder Gymnastik. In der Margaretner Sportwoche gibt es für alle, ob jung oder junggeblieben, ob sportlich oder einfach nur neugierig, etwas Spannendes auszuprobieren und tolle Aktionen. Das gesamte Programm zum Download finden Sie hier .

Großes Eröffnungsfest in Wien-Margareten

Das Margaretner Sportfest für Kinder und Jugendliche im Bruno-Kreisky-Park ist bereits zum Fixpunkt in der ersten Schulwoche geworden und dient heuer als Auftakt für den Sportreigen im Bezirk. Über 500 Kinder können sich am 6. September 2019 zwischen 14 und 17 Uhr austoben und an den unterschiedlichen Stationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.