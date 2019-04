Sport neu entdecken: Der Bodyweight-Day 2019 in Wien

Im Mai findet in Wien bereits zum vierten Mal der Bodyweight-Day mit internationalen Stars aus der Szene in der Marx Halle statt. Dort können auch neue Sportarten entdeckt und ausprobiert werden.

Am 10. und 11. Mai 2019 findet in der Wiener Marx Halle der Bodyweight-Day statt. “Beim Bodyweight-Day kann man viele neue Trendsportarten kennenlernen und gleich ausprobieren. Alle diese Sportarten werden nur mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt”, betont der Bodyweight-Day-Initiator Florian Schachner, der die Veranstaltung 2016 mit seinem Partner David Jandrisevits ins Leben gerufen hat.

“Die internationalen Stars aus der Szene präsentieren in Wien ihre Sportarten ‒und jeder kann mitmachen. Es wird ein Festival der Trendsportarten”, beschreibt der begeisterte Calisthenics-Athlet das Programm. Unter anderem werden Sportarten wie Bouldern, Parkour, Freerunning, Crossfit, Capoeira, Cheerleading, Functionaltraining, Acroyoga, Aerial Silk, Poledance und Calisthenics angeboten.

“Ein besonderes Highlight am Bodyweight-Day ist die internationale Calisthenics-Meisterschaft, die wir bereits 2017 nach Wien geholt haben”, erzählt Jandrisevits. “Das gesamte Programm ist vollgepackt mit Showeinlagen von Masters of Dirt, Cheerleader-Shows und auch mit vielen unterschiedlichen Einheiten zum Mitmachen. Am Freitagvormittag gibt es erstmals ein eigenes Programm und Gratis-Eintritt für Schülerinnen und Schüler.”