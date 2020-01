Sport-Discounter Decathlon eröffnet Ende 2020 Filiale in Wien

Vor rund eineinhalb Jahren hat der französische Sporthändler Decathlon die Pforten seiner ersten Filiale in Österreich im SCS Park Vösendorf geöffnet. Nun kommt eine zweite Filiale innerhalb der Wiener Stadtgrenzen hinzu.

Allein im ersten Jahr verzeichnete Decathlon einen Umsatz von 13 Millionen Euro und begrüßte mehr als 160.000 Kunden in Vösendorf. Weitere Standorte wurden daher bereits 2019 gesucht und auch gefunden. Ende 2020 eröffnet DECATHLON nun seine zweite Filiale am österreichischen Markt und wird in Zukunft auch im Norden Wiens, im Gewerbepark Stadlau, zu finden sein.