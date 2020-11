Sport Austria wünscht sich rasche Wiederaufnahme des Vereinssports

Am Freitag hat Sport Austria die Reaktivierung einer Taskforce während der Coronakrise beschlossen. Außerdem hat man eine Resolution an die Bundesregierung verfasst.

In der Generalversammlung von Sport Austria ist am Freitag die Reaktivierung einer Taskforce inmitten der Coronakrise beschlossen worden. Zudem wurde eine Resolution an die Bundesregierung verfasst. Besonders betont wurde darin der Wunsch, den Nachwuchssport in Vereinen wieder rasch möglich zu machen.