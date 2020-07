Sport Austria-Präsident hofft auf Covid-19-Ampelregelung

Derzeit wird zwischen Bund und Ländern bezüglich einer Ampelregelung in der Coronakrise verhandelt. Laut Sport Austria-Präsident Niessl wäre dies die Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Normalität.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die aktuellen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern bezüglich einer Ampelregelung in der Coronakrise. "Eine Covid-19-Ampelregelung ist Voraussetzung für verantwortungsvolle Normalität", erklärte Niessl am Montag in einer Aussendung.