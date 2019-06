SPÖ will Trinkwasser per Gesetz vor Privatisierung schützen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner macht sich für einen "Rundumschutz" des öffentlichen Trinkwassers in Österreich stark. Ein entsprechender Antrag, um eine Privatisierung per Gesetz zu verhindern, wurde von der Partei angekündigt.

