SPÖ will in Coronakrise mehr Schutz für Geringverdiener

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner setzt sich für ein 10-Prozent-Limit bei Leiharbeit und 1.700 Euro Mindestlohn ein. Gerade die Coronakrise hat die Schwächsten der Branche getroffen.

Maximal 10 Prozent Leiharbeiter

Es sollten maximal 10 Prozent einer Belegschaft Leiharbeiter sein dürfen, und es sollte spätestens nach 18 Monaten beim gleichen Arbeitgeber eine Übernahmeverpflichtung in die Stammbelegschaft geben, umriss Rendi-Wagner den SPÖ-Plan dazu. In der heimischen Fleischindustrie sollten Werkverträge ganz verboten werden.

ÖGB sieht keine Verschlechterung für Besserverdiener

Die Gewerkschaft ortet keine Verschlechterung für in Kurzarbeit befindliche Besserverdiener. Die Einkommens-Nettoersatzraten für Beschäftigte seien unverändert, hieß es vom ÖGB auf APA-Anfrage. Das Arbeitsmarktservice (AMS) habe am 17. Juli die Entschädigung für besser verdienende Arbeitnehmer dramatisch gekürzt, schreibt die Tageszeitung "Österreich" (Sonntagsausgabe).

Nachdem SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner anlässlich der Coronakrise mehr Schutz für prekär Beschäftigte gefordert hat, drängt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erneut auf einen Gipfel zu prekärer Beschäftigung. Grauzonen müssten beseitigt werden, etwa bei Leiharbeitern, Erntehelfern, Praktikanten, freien Dienstnehmern und geringfügig Beschäftigten, so Katzian am Sonntag in einer Aussendung. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sieht großen Handlungsbedarf bei Erntehelfern und Leiharbeitern. "Es ist höchst an der Zeit, dass sich was ändert, denn gute Arbeitsbedingungen sind schlecht für Corona." AK und ÖGB fordern, dass bei Förderungen für Bauern auch die Arbeitsbedingungen für Erntehelfer berücksichtigen werden.