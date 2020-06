SPÖ will Fonds für geringfügig Beschäftigte

Die SPÖ verlangt einen Fonds für geringfügig Beschäftigte. Laut der SPÖ könnten nämlich rund 80.000 Studierende ihren Job verloren haben.

Leichtfried schätzt, dass rund 80.000 Studierende ihre Beschäftigung in der Coronakrise verloren haben. Sie seien weder in die Kurzarbeit noch in den Härtefallfonds einbezogen noch hätten sie Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dazu komme, dass die Studiengebühren für das Sommersemester nicht gestrichen worden seien: "Dabei zahlen diese vor allem berufstätige Studierende, die nicht so schnell studieren können - denen aber jetzt durch Jobverlust die Einnahmen fehlen", verlangt Leichtfried auch hier einen Verzicht auf die Beiträge.