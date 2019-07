SPÖ will "1-2-3-Klimaticket" ab 365 Euro pro Bundesland

Die SPÖ hält an ihrer Idee eines Klimatickets fest. Konkret soll es einen einheitlichen Öffi-Preis geben, pro Bundesland würde man 365 Euro im Jahr zahlen.

Die SPÖ hat ihren Vorschlag eines Klimatickets am Sonntag konkretisiert. Grundgedanke bleibt, dass man um drei Euro pro Tag im ganzen Land alle öffentliche Verkehrsmittel benutzen können soll. Dazu kämen bei Realisierung aber auch günstige Tickets für ein Bundesland bzw. für eine Drei-Bundesländer-Region.

Ab 365 Euro: SPÖ präzisiert Pläne zum Klimaticket

In absoluten Zahlen wären für das Bundesländer-Ticket 365 Euro zu bezahlen, was dem derzeitigen Preis der Jahreskarte in Wien entspricht. Für das Drei-Bundesländer-Ticket müssten 730 Euro berappt werden und für die österreichweit gültige Karte 1.095 Euro.