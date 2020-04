SPÖ veröffentlicht Video zum 1. Mai

Die SPÖ veröffentlichte zum 1. Mai ein neues Video. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner will darin den Sozialstaat stärken und sieht den Neoliberalismus als gescheitert an.

Die SPÖ hat am Vortag des 1. Mai via Social Media ein Video veröffentlicht, in dem die Parteispitze zu neuer Solidarität aufruft und einem starken Sozialstaat das Wort redet. Der diesjährige "Tag der Arbeit" muss angesichts der Coronakrise ohne Aufmarsch am Wiener Rathausplatz auskommen, stattdessen hält die Sozialdemokratie eine virtuelle Maikundgebung ab.