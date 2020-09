SPÖ und NEOS befürchten kulturelle Wüste in Österreich

Am Donnerstag haben die SPÖ und NEOS vor einer kulturellen Wüste in Österreich gewarnt. Die Parteien beklagen das Fehlen von konkreten Plänen für eine Verbesserung der Kulturinstitutionen.

SPÖ und NEOS haben am Donnerstag eindringlich vor einer kulturellen Wüste in Österreich gewarnt, sollte die Bundesregierung sich dieses Bereichs nicht endlich annehmen. Ignoriere man die Lage der Kulturinstitutionen und Veranstaltungsbranche weiterhin, stehe man vor "kulturellen Mondlandschaften", so SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda in einer gemeinsam Pressekonferenz mit seinem NEOS-Kollegen Sepp Schellhorn.