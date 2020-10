SPÖ und FPÖ kritisierten Krisenmanagement der Regierung

Die SPÖ appelliert im Vorfeld des Nationalfeiertags an die Regierung, Opposition und Parlament bei der Krisenbekämpfung stärker einzubinden

"Diese Kombination aus Überheblichkeit und vielen Fehlern und Versäumnissen in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie ihrer Folgen fällt uns jetzt auf den Kopf", sagte Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Samstag via OTS. Er kritisierte insbesondere, dass das Parlament bei der Kontrolle der Milliardenhilfen "ausgeschaltet" wurde.