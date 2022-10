SPÖ übt Kritik an sinkendem AMS-Budget

Die Mittel für das AMS für 2023 werden laut Budgetvoranschlag um rund 15 Prozent oder etwas 200 Millionen Euro gekürzt, kritisiert die SPÖ - genauer gesagt deren stellvertretender Klubobmann Jörg Leichtfried in einer Aussendung.

SPÖ: Kritik an sinkendem AMS-Budget

"Zu den 15.000 Arbeitslosen, die das Wifo prognostiziert, werden zehntausende weitere kommen, wenn die Regierung nicht zeitnah einen Gaspreisdeckel einführt. Schon jetzt kündigen Betriebe - zum Beispiel Bäckereien - an, wegen der hohen Energiepreise die Produktion zurückzufahren oder einzustellen. Sollte Deutschland einen nationalen Gaspreisdeckel einführen, dann wären unsere Zulieferbetriebe nicht mehr konkurrenzfähig und es droht der Verlust von zehntausenden Arbeitsplätzen", so Leichtfried.

Kritik von SPÖ-Leichtfried

Ministerium: "Arbeitsmarkt noch immer in sehr guter Verfassung"

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) sieht dies anders: "Der Arbeitsmarkt befindet sich derzeit noch immer in sehr guter Verfassung. Unser Ziel ist es, die Lage am Arbeitsmarkt trotz zahlreicher Herausforderungen und Krisen stabil zu halten. Deshalb trägt das Budget für den Arbeitsmarkt im kommenden Jahr den Titel "Stabilitätspaket". In diesem Paket enthalten ist auch das Nachfolge-Programm der Corona-Joboffensive, das dem Fachkräfteaufbau gewidmet ist. Es konzentriert sich auf Qualifizierung und Beschäftigungsförderung und somit auf die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dafür werden 2023 zusätzlich 120 Millionen Euro bereitgestellt", heißt es in einer Stellungnahme des BMAW.