SPÖ startet "Unterstützungsbewegung" für Ludwig

Mit Montag startet die Wiener SPÖ eine "Unterstützungsbewegung" für ihren Wien-Wahl-Spitzenkandidaten, Bürgermeister Michael Ludwig.

Wiener SPÖ startet Plakat-Kampagne für Wien-Wahl

Dafür werden ab sofort 1.300 Plakate in der ganzen Stadt affichiert, teilte die Partei der APA mit. Sie drehen sich um die Themen Arbeit, Wohnen, Klima, Chancen und Zukunft - und sind stets versehen mit dem Aufruf "Sei dabei!" und dem Verweis auf die Homepage. Aber nicht nur im öffentlichen Raum, auch via Social Media und über andere Formate will man um Unterstützerinnen und Unterstützer werben.