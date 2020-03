SPÖ: Rendi-Wagner wirbt bei Ländertour um Vertrauen

Pamela Rendi-Wagner will bei einer Bundesländer-Tour während der Vertrauensabstimmung die Basis kennen lernen. Laut der SPÖ-Chefin wollen die Mitglieder mitbestimmen und sind froh, wenn sich die Partei öffnet.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Montag angekündigt, in den kommenden Wochen - während der Mitgliederbefragung inklusive Vertrauensvotum über ihren Vorsitz - durch die Länder zu touren. Dabei liege der Fokus "klar" auf den Mitgliedern und nicht auf Treffen mit den Landesparteien. Bisher habe sie "Zuspruch" wahrgenommen: "Die Mitglieder wollen mitbestimmen und sind froh, wenn sich die Partei öffnet."

Rendi-Wagner führte bereits Gespräche

Arbeiterkammer wird nicht für Rendi-Wagner mobilisieren

Die bei der Pressekonferenz anwesende Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek betonte, dass die SPÖ-Frauen im Rahmen einer Dialogtour zum Thema Arbeit, die am Frauentag starten werde, Mitglieder auf die Befragung hinzuweisen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Zurückhaltend hingegen äußerte sich AK-Präsidentin Renate Anderl. Dass mehrere SPÖ-Landesorganisationen erklärt hatten, sie würden für die Mitgliederbefragung nicht mobilisieren, nehme sie "zur Kenntnis", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz. Die Arbeiterkammer werde auch nicht mobilisieren, das sei auch "nicht deren Aufgabe", so Anderl, die 2019 für die roten Arbeitnehmer in Wien als FSG-Spitzenkandidatin ins Rennen gegangen war. Auf die Frage, ob die FSG für Rendi-Wagner mobilisieren werde, verwies Anderl auf die FSG-Spitze im Gewerkschaftsbund.