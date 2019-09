SPÖ: Rendi-Wagner kann sich Koalition mit ÖVP vorstellen

Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist eine Koalition mit der ÖVP vorstellbar. Sie "schließe nur die FPÖ als Partner aus".

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will in die nächste Regierung - um die Fortsetzung von Türkis-Blau zu verhindern. Eine Koalition mit der ÖVP ist für sie vorstellbar, geht aus einem "Standard"-Interview (Donnerstag-Ausgabe) hervor. Sie "schließe nur die FPÖ als Partner aus". Bei allen anderen komme es auf Inhalte und Programm an, "wenn beides passt, warum nicht?", gibt sie sich "pragmatisch".

SPÖ kann sich Koalition mit ÖVP vorstellen

Bei der Wahl des Koalitionspartners seien "Befindlichkeiten" für sie kein Thema - "und das erwarte ich auch von allen anderen", erklärt die SPÖ-Spitzenkandidatin. Sie will jedenfalls verhindern, "dass die Rechten noch einmal an den Hebeln der Macht sitzen". Auch deshalb müsse die SPÖ bei der Wahl gestärkt werden und in der nächsten Regierung sitzen. Schwarz-Grün-Pink gefiele ihr nicht: Da würde "die soziale Frage zu kurz kommen", merkte Rendi-Wagner an.