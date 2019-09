SPÖ oder FPÖ: Wer macht das Rennen im Kampf um Platz zwei?

Bei der NR-Wahl 2017 kam die FPÖ der SPÖ so nahe wie nie zuvor. Ob es am 29. September zum Platzwechsel kommt, wird sich zeigen. Wir fragen vorab unsere Leser: Welche Partei wird hinter der ÖVP landen?

Um nur 0,89 Prozentpunkte ist Rot jetzt noch stärker als Blau - und am Wahlsonntag sah es zunächst sogar so aus, als wäre die SPÖ erstmals in der Parteigeschichte nur Dritte. Die Auszählung der Briefwahl brachte den Sozialdemokraten dann doch noch Platz 2.