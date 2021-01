SPÖ NÖ für zentrale Impf-Registrierungsplattform

Der niederösterreichische SPÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl hat am Donnerstag die Einführung einer Registrierungsplattform für Impfungen gegen das Coronavirus gefordert.

Auch wenn die Immunisierung im Bundesland dezentral über Ärzte laufen soll, würde - wie etwa in Kärnten oder Wien - "ein geordnetes Anmeldesystem" benötigt, damit impfbereite Personen "einen gesicherten Termin haben, an dem auch die notwendige Menge an Impfstoff vorhanden ist".