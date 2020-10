SPÖ mit Bedingungen, FPÖ lehnt ab: Lockdown spaltet Opposition

Die Opposition hat zu einem zweiten Lockdown in Österreich unterschiedliche Meinungen. Während die SPÖ gewisse Bedingungen daran knüpft, lehnt die FPÖ eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen dezidiert ab.

Die SPÖ knüpft ihre Zustimmung zu einem weiteren Lockdown zur Bekämpfung der Coronakrise an rasche Entschädigungen für betroffene Unternehmen und eine Arbeitsplatzgarantie. Außerdem forderte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Freitag, dass Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben müssen. Die FPÖ schließt eine Zustimmung im Hauptausschuss des Nationalrats dagegen von vornherein aus.

Zweiter Lockdown für SPÖ-Chefin "unvermeidlich"

Die Regierung spricht am Samstag mit den Oppositionsparteien über die geplanten Maßnahmen. Formal ist sie zwar nicht auf die Mitwirkung der Opposition angewiesen, weil die türkis-grüne Mehrheit zum Beschluss von allfälligen Unternehmensschließungen und Ausgangsbeschränkungen ausreicht. Rendi-Wagner geht allerdings davon aus, dass die Regierung schon allein für die Akzeptanz ihrer Maßnahmen in der Bevölkerung Wert auf die Zustimmung der größten Oppositionspartei lege.

Unternehmen sollen rasch entschädigt werden

Gemeinsam mit SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter forderte die SP-Chefin am Freitag rasche und unbürokratische Entschädigungen für betroffene Unternehmen. Diese sollen möglichst den gesamten Verdienstentgang ersetzt bekommen und im Gegenzug eine Arbeitsplatzgarantie abgeben müssen. "Für die Rettung der Gesundheitsversorgung darf nicht der Zusammenbruch der Wirtschaft in Kauf genommen werden", so Rendi-Wagner. Geht es nach Matznetter, soll das Geld noch im November fließen - anders als beim ersten Lockdown, wo der Großteil der zugesagten Hilfsgelder noch immer nicht bei den Unternehmen angekommen sei.