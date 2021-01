SPÖ mit 5-Punkte-Plan für den Kultur-Neustart

Die SPÖ hat einen 5-Punkte-Plan für die Wiedereröffnung im Kulturbereich ausgearbeitet. Am Donnerstag wird der Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht.

In einem Entschließungsantrag, den die SPÖ am morgigen Donnerstag in der Nationalratssitzung einbringen wird, sollen mithilfe von fünf Punkten "realistische Rahmenbedingungen" für den Kulturbereich nach Ende des Lockdowns ermöglicht werden. Gegenüber der APA ging SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda davon aus, dass auch die Regierungsparteien seinem Vorschlag zustimmen werden. Ihm geht es darum, dass diese Rahmenbedingungen Eingang in die nächste Verordnung finden.