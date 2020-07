SPÖ macht Kurz alternativlos

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Genossen um Rendi-Wagner bringen kein Gegenprogramm zusammen. Zu zerstritten sind sie.

Politisch gesehen war diese Woche eine Katastrophe für Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz: Erstmals seit sieben Jahren sei er nicht mehr der beliebteste Politiker in Österreich, nach genau 2.484 Tagen habe ihn Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grünen) vom Thron gestoßen, berichtete die Gratiszeitung „Heute“. Das muss für ihn, der an Umfragen pickt, tragisch gewesen sein.

Der ÖVP geht’s nicht gut. Aber noch immer gut genug, um sich keine Sorgen machen zu müssen, die Macht zu verlieren. Natürlich, zumal so bald keine Nationalratswahl ansteht, müsste sie jetzt sowieso nicht nervös werden. Wirklich beruhigen kann Kurz und Co. jedoch, dass sie de facto alternativlos sind: Es gibt niemanden, der ihnen gefährlich werden könnte. Die Grünen lernen in der Regierung erst passabel schwimmen bzw. bei rauer See über Wasser zu bleiben. Die Freiheitlichen sind nicht wahrnehmbar. Auch wenn sie mit NS-artiger Diktion tun, was sie können (sie wollen etwa „Unkrautbekämpfungsmittel“ gegen ungezügelte Zuwanderung sein). Die Neos stagnieren im mittleren, einstelligen Prozentbereich.