SPÖ: Lercher will "Österreich" klagen

Max Lercher hat seinen Anwalt beauftragt, eine Klage gegen "Österreich" und "oe24" einzureichen. Nach den Berichten am Wochenende sehe er sich dazu gezwungen. Indes verteidigt Niki Fellner die Veröffentlichung.

Lercher sei "leider" zu Vorgehen gezwungen

Die beklagten Medien würden in den gerichtlichen Verfahren Gelegenheit bekommen offenzulegen, wer sie hier mit Falschinformationen versorgt habe. "Sollten sie - wie es ihr gutes Recht ist - sich hinter dem Redaktionsgeheimnis verstecken, müssen sie die Konsequenzen ihrer Falschberichterstattung selbst tragen", schreibt Lercher. Eine allfällige medienrechtliche Entschädigung will Lercher an "Reporter ohne Grenzen" spenden.