SPÖ kritisiert "soziale Kälte" und Regierung in Österreich

Die SPÖ prangert in ihrer Neujahrskampagne die Regierung an. Die Oppositionspartei fordert eine Joboffensive und höheres Arbeitslosengeld.

Die SPÖ prangert in einer Neujahrskampagne die "soziale Kälte" der türkis-grünen Bundesregierung an. Unter dem Motto "Jetzt braucht"s was gegen die Kälte" forderte der rote Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Montag eine Joboffensive, ein höheres Arbeitslosengeld und ein Investitionspaket für Gemeinden. Die Regierung habe bei der Bekämpfung der Coronakrise und ihren Folgen schlicht "versagt", meinte Deutsch.