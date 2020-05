SPÖ kritisiert Blümels "Fake-Budget" erneut

Am Montag hat die SPÖ noch einmal das "Fake-Budget" von Finanzminister Blümel kritisiert. Laut Leichtfried sei hier ein "Laienschauspieler" am Werk.

Vor dem am Dienstag im Nationalrat geplanten Budgetbeschluss hat sich die Opposition noch einmal Luft verschafft. Was Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgelegt habe, sei ein "Fake-Budget", in dem an die 50 Milliarden Euro nicht ausgeschildert sein, bekräftigte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Montag die SPÖ-Kritik. Das sei in der Geschichte der Zweiten Republik ein beispielloser Vorgang.