SPÖ-Krise: Gar nichts überstanden

Gastkommentar von Johannes Huber. Weder für Pamela Rendi-Wagner noch für Michael Ludwig läuft es rund. Ganz im Gegenteil.

So gesehen ist für die SPÖ alles bis hin zu Platz drei möglich. Umso mehr als sie nur mit Andreas Schieder ins Rennen geht: Das ist der Mann, der in der Kampfabstimmung um die Michael-Häupl-Nachfolge gegen Michael Ludwig gerade einmal 43 Prozent zusammengebracht hat; der Mann also, dessen Strahlkraft selbst in den Reihen der eigenen Partei begrenzt ist.