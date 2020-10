SPÖ könnte sich bei Wien-Wahl mit 46,5 Prozent die Absolute holen

Zwar wurde das Wiener Wahlrecht mit der rot-grünen Reform 2015 weniger mehrheitsfreundlich, der SPÖ aber könnten immer noch - laut den Umfragen nicht zu erwartende - 46,5 Prozent für die Mandats-Absolute reichen. Eine Voraussetzung für diese Stimmverteilung wäre, dass das Team Strache relativ knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, zeigte eine Mandatssimulation der ARGE Wahlen.

Umfrageergebnisse zur Wien-Wahl 2020

Auch an dieser Mandatssimulation kann man sehen, dass das Wahlrecht trotz Reform immer noch recht mehrheitsfreundlich ist: Denn die SPÖ als weitaus größte Partei bekäme mit 42 Prozent 45 Mandate - während alle anderen Parteien, die es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, ihren Stimmenanteil eins zu eins in Mandate (deren es genau 100 gibt) umsetzen würden. Davon, dass (angenommene) 2,5 Prozent an Parteien gehen, die es nicht in den Gemeinderat schaffen, würde ausschließlich die (mit großem Abstand) größte Partei profitieren.