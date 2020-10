SPÖ fordert Verlängerung des Härtefallfonds

Die SPÖ fordert eine Verlängerung des Härtefallfonds. Die Gelder sollen weitere sechs Monate lang ausgezahlt werden.

Die SPÖ fordert eine Verlängerung des Härtefallfonds um sechs Monate. "In einer Phase, in der mit den Corona-Zahlen auch die Unsicherheit unter den UnternehmerInnen wieder steigt, diesen mit dem Härtefallfonds ein Instrument wegzunehmen, an welches sie sich bereits gewöhnt haben und vom dem sie nun endlich auch wirklich profitieren, wäre fatal", erklärte der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter am Freitag in einer Aussendung.