SPÖ fordert schnellere Durchführung von Corona-Impfungen

Österreich gehe beim Impfen gegen das Coronavirus laut SPÖ viel zu langsam vor. Während in Israel bereits eine Million Menschen geimpft wurden, gebe es hierzulande lediglich eine Million Fotos vom Kanzler beim Impfen.

Leichtfried: "Habe Angst, dass Impfen nicht klappen wird"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) könne der Opposition dankbar sein, dass sie mit ihrer Blockade im Bundesrat das geplante Freitesten zu Fall gebracht und so das vorprogrammierte Chaos verhindert habe, so Leichtfried. "Ich habe Angst, dass auch das Impfen nicht klappen wird." Während in Israel bereits eine Million Menschen geimpft wurden, gebe es in Österreich lediglich eine Million Fotos vom Kanzler beim Impfen. Geimpft wurden aber nur ein paar wenige Tausende.