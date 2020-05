SPÖ fordert 100 Schulpsychologen mehr

Familie sind laut der SPÖ bei den Maßnahmenpaketen der Regierung zu kurz gekommen. Die Partei fordert nun echte Hilfe und 100 Schulpsychologen mehr.

Für die SPÖ sind Familien in den Maßnahmenpaketen der Regierung bisher eindeutig zu kurz gekommen. Es bräuchte jetzt wirksame finanzielle Hilfe und Planungssicherheit für den Sommer, betonte Familiensprecherin Petra Wimmer am Freitag. Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner präsentierte die Forderung von 100 zusätzlichen Psychologinnen und Psychologen in den Schulen.

Coronakrise habe Leben von Kindern "radikal verändert"

"Gewisse Dinge will man nicht mit den Freunden, Eltern oder Lehrern besprechen", meinte Holzleitner und verlangte von der Regierung eine Garantie, Kinder- und Jugendarbeit finanziell abzusichern. Auch eventuell aufgeschobene Therapien müssten sichergestellt werden. Endlich beschließen solle Türkis-Grün die schon vor Jahren angekündigte Unterhaltungsgarantie. "Der Hut brennt hier sehr, sehr stark in diesem Bereich", sagte Holzleitner.

Familien seinen unzureichend gestützt worden

Im Gegensatz etwa zur Gastronomie hätten Familien bei der Regierung keine Lobby und seien bisher nur unzureichend gestützt worden. Dabei hätten Eltern und ihre Kinder in den vergangenen Wochen sehr viel geleistet und maßgeblich zur Umsetzung der Lockdown-Maßnahmen beigetragen. "Familien, Kinder und Jugendliche verdienen also unsere volle Unterstützung", Wimmer.

SPÖ befürwortet bundeseinheitliche Regelungen

Am kommenden Dienstag wird die SPÖ im Familienausschuss einen Antrag auf Abschaffung der Indexierung der Familienbeihilfe einbringen. Dass dieses Vorhaben der türkis-blauen Regierung noch immer in Kraft ist, ist laut Holzleitner "in Wahrheit ein menschliches Drama", weil in der Krise viele 24-Stunden-Betreuerinnen aus dem Ausland und deren Kinder davon negativ betroffen seien, die derzeit mit Sonderzügen extra ins Land geholt würden.