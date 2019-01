SPÖ fischt rechts

Gastkommentar von Johannes Huber. Mit einem Interview hat Stadträtin Sima allen Linken gezeigt, dass sie nicht wahlentscheidend sind für die Partei.

Das SPÖ-Werben um potenzielle FPÖ-Wähler kommt nicht irgendwoher. Bürgermeister und Parteichef Michael Ludwig stammt aus einem dieser Flächenbezirke, in denen die Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren extrem stark an die Freiheitlichen verloren haben. In Ludwigs Heimat Floridsdorf sowie in Simmering, der Donaustadt und Favoriten kamen 2015 beide Parteien auf etwa 40 Prozent.

Ludwig und Genossen sind folglich davon überzeugt, dass sie sich bei der nächsten Gemeinderatswahl nur behaupten können, wenn sie in blauen Gewässern fischen. Der Vorrang für Wiener bei Wohnungsvergaben und möglicherweise bald auch in der Job-Vermittlung sowie das Essverbot in der U-Bahn und das Alkoholverbot am Praterstern sind genauso in diesem Zusammenhang zu sehen wie das Sima-Interview. All das ist an Leute gerichtet, denen Heimat, eine restriktive Zuwanderungspolitik sowie Recht und Ordnung wichtig ist.