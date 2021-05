SPÖ drängt auf Rücktritt von Finanzminister Blümel

Am Freitag forderte nach den jüngsten Ereignissen im Zusammenhang mit dem U-Ausschuss auch die SPÖ den Rücktritt von Finanzminister Blümel.

Nach der vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit einem Exekutionsantrag an den Bundespräsidenten erzwungenen Aktenlieferung durch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Ibiza-U-Ausschuss fordert auch die SPÖ den sofortigen Rücktritt Blümels. Der stellvertretende Klubvorsitzende Jörg Leichtfried und der Fraktionsvorsitzende im U-Ausschuss, Jan Krainer, kündigten dazu am Freitag auch eine Sondersitzung des Nationalrates an.

Krainer geht von Blümels Rücktritt bis Montag aus

"Geheime" Akten: SPÖ überlegt, sich neuerlich an VfGH zu wenden

SPÖ-Politiker mit massiver Kritik an ÖVP

An der ÖVP übten die beiden SPÖ-Politiker massive Kritik. Der Rechtsstaat und die parlamentarische Kontrolle würden missachtet, es werde das Bild vermittelt, dass Recht und Gesetz für alle gelten, nur nicht für die türkisen Politiker, sagte Leichtfried. Er warf der ÖVP den Versuch vor, den Rechtsstaat gezielt zu schwächen, um dann von einem Notrecht Gebrauch zu machen. Jeder Bürger müsse sich an Gerichtsurteile halten, nur die "türkise Familie" meine, über dem Gesetz zu stehen. Österreich mache damit einen "gewaltigen Schritt" zu Verhältnissen wie in Polen oder Ungarn. Krainer ergänzte, dass die ÖVP versuche, die Grenzen immer weiter zu verschieben. Sich in einer solchen Art und Weise nicht an die Gesetze zu halten und Entscheidungen des VfGH zu ignorieren, habe nicht einmal Jörg Haider geschafft.