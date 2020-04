SPÖ: AUA-Staatshilfe nur im Austausch gegen Staatsbeteiligung

Geht es nach der SPÖ, soll die AUA nur dann Staatshilfe erhalten, wenn es im Gegenzug eine staatliche Beteiligung an der Fluglinie oder an deren Mutterkonzern gibt.

Die der deutschen Lufthansa gehörende AUA (Austrian Airlines) verhandelt um Staatshilfe. In der Sitzung des österreichischen Nationalrats am Mittwoch war die in der Coronakrise selber wieder in die Krise geratene AUA mehrfach Debattenthema.