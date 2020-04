SPÖ-Antrag auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes abgelehnt

Die Arbeiterkammer und SPÖ kritisierten, dass der SPÖ-Antrag auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe im Sozialausschuss abgelehnt wurde.

AK-Präsidentin Renate Anderl erneuerte in einer Aussendung die Forderung nach einem Zuschlag beim Arbeitslosengeld sowie bei der Notstandshilfe in Höhe von rund 30 Prozent.

AK und SPÖ fordern weiter mehr 30 Prozent mehr Arbeitslosengeld

"Für die Unternehmen hat die Regierung richtigerweise viel Geld in die Hand genommen um rasch zu helfen. Das ist jetzt auch zur Absicherung jener notwendig, die ihre Arbeit verloren haben oder noch verlieren werden", so Anderl. Arbeitssuchende seien zudem eine "nicht unwesentliche Konjunkturstütze", da ihr Geld nahezu "eins zu eins in den Konsum" fließe, so Anderl.