SPÖ Wien: Petra Bayr zieht sich aus Vorstand zurück

Die Abgeordnete zum Nationalrat der SPÖ, Petra Bayr, wird beim kommenden Landesparteitag nicht erneut für den Vorstand der SPÖ Wien antreten.

Bayr-Verzicht auf Kandidatur bei Landesparteitag der SPÖ Wien

Der Grund dafür sei vielmehr, dass Bayr als außenpolitische Sprecherin der SPÖ oft unterwegs ist, was die Anwesenheit bei Sitzungen gelegentlich verhindert, erklärte die Partei in Wien. Deswegen hat sie den Entschluss gefasst, sich nicht wieder zur Wahl für den Vorstand aufstellen zu lassen. Bayr hat Parzellen in einer mittlerweile aufgrund der Medienberichte bekannten Kleingartenanlage in Breitenlee gekauft. Kritisch betrachtet wurde dabei, dass im Nachhinein eine Umwidmung erfolgte. Zuletzt hat Bayr die Vorwürfe abgewehrt. Sie habe sich über den Verein registriert, genau wie andere Interessierte auch, unterstrich sie.