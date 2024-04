EU-Wahl: SPÖ-Wahlkampfauftakt am Wiener Landesparteitag

Am Samstag, dem 20. April, findet in der Messe Wien der Landesparteitag der Wiener SPÖ statt. Dort wird gleichzeitig den Wahlkampf der Sozialdemokraten für die EU-Wahl starten.

Das geplante Programm der SPÖ am Wiener Landesparteitag ist umfangreich. Unter anderem ist ein Vortrag von Nicolas Schmit, dem Spitzenkandidaten der SPE bei der EU-Wahl , vorgesehen. Ebenso ist die Wahl von Wiens Bürgermeisters Michael Ludwig als Landesparteivorsitzender auf der Agenda.

SPÖ-Wahlkampfauftakt: Schieder-Rede am Wiener Landesparteitag

Die Rede des heimischen SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder steht anschließend auf dem Programm. Er konnte bereits Erfahrung in Sachen Parteitags-Reden sammeln. Anfang 2018 ritterte er mit Ludwig um den Parteivorsitz - wobei er dem damaligen Wohnbaustadtrat unterlag. Abgeschlossen wird der Wahlkampf-Auftakt mit einem Statement der SPÖ-EU-Parlamentarierin Evelyn Regner.

Auch Rede von SPÖ-Chef Babler am Wiener Landesparteitag

Erst danach, also vermutlich kurz vor Mittag, wird SPÖ-Parteichef Andreas Babler zu den Delegierten sprechen. Es folgt die Neuwahl der Gremien, wobei es im Präsidium keine Änderungen geben soll. Ein Gegenkandidat für Ludwig ist nicht in Sicht. Der Landesparteivorsitzende war zuletzt 2022 mit 94,4 Prozent bestätigt worden. Am Nachmittag werden Anträge und Resolutionen diskutiert bzw. beschlossen. Diese sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt - aber jedenfalls noch vor dem Parteitag - veröffentlicht werden.