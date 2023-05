SPÖ-Parteitag in Linz ohne Rendi-Wagner

Wenn der SPÖ-Parteitag über ihre Nachfolge entscheidet, wird die scheidende SPÖ-Chefin nicht in Linz dabei sein.

Pamela Rendi-Wagner kündigte in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" an nicht am SPÖ-Parteitag in Linz teilnehmen zu wollen. Ob sie das Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler via Stream verfolgen wird, hat sie noch nicht entschieden: "Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat." Begründet wird ihre Absenz damit, dass der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen soll.