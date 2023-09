SPÖ gewinnt auch Wahl-Wiederholung in Forchtenstein

Die SPÖ hat sich am Sonntag erneut den Bürgermeister bei der Wahl-Wiederholung in Forchtenstein gesichert. Der Urnengang musste aufgrund einer Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof wiederholt werden.

SPÖ-Kandidat Alexander Knaak hat die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Forchtenstein im Bezirk Mattersburg mit einem Vorsprung von 102 Stimmen auf den ÖVP-Vertreter Josef Neusteurer für sich entschieden.

SPÖ-Kandidat hatte bereits erste Stichwahl in Forchtenstein gewonnen

Knaak hatte die aufgehobene Wahl vom 23. Oktober 2022 zunächst mit nur fünf Stimmen Vorsprung gewonnen. Die Volkspartei hatte diese dann zunächst bei der Landeswahlbehörde angefochten und sich, nachdem diese Beschwerde abgewiesen wurde, an den VfGH gewandt. Dieser hob die Wahl auf, weil die Wahlleiterin den Wahlakt eigenmächtig geöffnet und dann unverschlossen zur Bezirkswahlbehörde gebracht haben dürfte. Das verstoße gegen das Gebot der sicheren Verwahrung der Wahlakten, begründete der VfGH seine Entscheidung.

Freude bei SPÖ über Ergebnis der Stichwahl in Forchtenstein

Die SPÖ zeigte sich über das nun vorliegende Ergebnis am Sonntagabend erfreut und gratulierte ihrem Kandidaten. "Es war sicher eine nervenaufreibende Erfahrung, nach dem knappen Erfolg im Vorjahr jetzt nochmals zur Wahl antreten zu müssen. Umso erfreulicher ist, dass die Bevölkerung das Bürgermeister-Votum vom letzten Mal nicht nur bestätigt, sondern mit einem massiven Stimmenplus verstärkt hat", so Landesparteichef Hans Peter Doskozil und Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung. Das Ergebnis sei ein "erfreulicher Schlusspunkt" zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Vorjahr, die der SPÖ einen historischen Erfolg gebracht habe, erklärte Doskozil.