Spitäler: Tests für Personal und alle Patienten gefordert

Die Ärztekammer fordert flächendeckende Covid-19-Tests für Spitalspersonal und neu aufgenommene Patienten. Nur so kann auf neue Infektionen rasch reagiert werden.

Der Rückstau an wegen Covid-19 geplanten Operationen wird nur schrittweise erfolgen. "Umso wichtiger ist nun, dass nicht nur das gesamte Spitalspersonal getestet wird, sondern auch Patientinnen und Patienten vor Aufnahme im Spital", wurde am Dienstag Harald Mayer, Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer, in einer Aussendung zitiert.