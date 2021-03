Spirulix bringt heimische Spirulina-Algen in den Supermarkt

Das niederösterreichische Algen-Start-up Spirulix überzeugte bei "2 Minuten, 2 Millionen" mit seinen Spirulina-Produkten und ist ab Mittwoch österreichweit in Billa, Merkur und Bipa erhältlich.

Bei der gestrigen Ausgabe der PULS4-Startup-Show "2 Minuten 2 Millionen" konnte das niederösterreichische Algen-Startup “Spirulix” die Juroren begeistern. Neben einem Investment von Hans Peter Haselsteiner konnte sich das Startup eine Listung bei REWE und eine Vertriebskooperation mit Media Shop sichern. Ab heute, Mittwoch, dem 24. März 2021, sind die Produkte in Form von Musli und Nougat österreichweit bei Billa, Merkur und Bipa erhältlich.

Mitten in Niederösterreich züchtet das Ehepaar Karl und Martina Pfiel mit seinem Startup Spirulix auf einer Algenfarm nach dem Prinzip der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft die Mikroalge Spirulina, um diese anschließend zu Snack-Produkten weiterzuverarbeiten.

"Spirulina galt schon bei den Azteken als nährstoffreichstes Gemüse und auch die NASA verwendet sie aufgrund ihrer Dichte an Vitaminen und Mineralien noch immer", so Spirulix-Gruinder Karl Pfiel.