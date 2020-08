Niederösterreich: Start-up macht "Super Food" aus Algen

Mitten in Niederösterreich züchtet das Start-up SPIRULIX auf einem Bauernhof Spirulina-Algen und produziert daraus Snacks. Im Rahmen einer Mutprobe kann man sich dieses Future Food noch bis 31. August gratis nach Hause bestellen.

Während in Asien Algen schon zur täglichen Ernährung gehören, ruft das grüne Meeresgemüse hierzulande überwiegend zweifelnde Blicke auf den Plan. Das möchte das Start-up SPIRULIX ändern und ruft deshalb zur Algenmutprobe auf.

Die Spirulina-Alge wächst in Niederösterreich. ©Spirulix

Seit 2017 züchtet das Start-up auf einer kleinen Farm in Reidling, Niederösterreich, eine besondere Algensorte heran: Spirulina. Die bereits bei den Azteken beliebte Mikroalge wird aufgrund ihres Nährstoffprofils auch heute noch von der NASA und der UN als Nahrung der Zukunft bezeichnet. „Wenn man in Österreich von Spirulina-Algen spricht, können sich die meisten Menschen wenig darunter vorstellen. Deshalb machen wir aus unserer Spirulina leckere Cracker, die wie Chips schmecken, aber bessere Nährwerte als nahezu jedes Gemüse haben“, so SPIRULIX-

Gründer Karl Pfiel.