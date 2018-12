Spionagefall beim Bundesheer: Ex-Offizier über Weihnachten in U-Haft

Weiterhin in U-Haft bleibt jener ehemalige Bundesheer-Offizier, der lange Zeit für Russland spioniert haben soll. Erst am 14. Jänner 2019 werde eine neuerliche Haftprüfung stattfinden.

Ein pensionierter Ex-Offizier des Bundesheeres aus Salzburg, der im Verdacht steht, von 1992 bis Ende September 2018 für Russland spioniert zu haben, muss wegen Tatbegehungsgefahr weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Das ist das Ergebnis einer Haftprüfungsverhandlung am Freitag am Landesgericht Salzburg. Der 70-jährige Salzburger wurde am 30. November 2018 in U-Haft genommen.