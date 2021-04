Spielzeugpistole sorgte für Polizei-Einsatz in Wien-Favoriten

Am Mittwochabend verständigte ein Passant die Polizei, da ein betrunkener Mann in Wien-Favoriten mit einer "Pistole" auf einer Parkbank saß.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am 31. März gegen 18.00 Uhr von einem Passanten auf einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann in der Raxstraße in Wien-Favoriten aufmerksam gemacht, der auf einer Parkbank saß.