Spielzeugautos in Wien unterwegs: Was hat es damit auf sich

Von 21. bis 23. Dezember sind in Wien sechs Spielzeugautos unterwegs. Mit etwas Glück kann man damit auch eine kostenlose Spritztour machen.

An den drei Tagen kann man die Spielzeugautos über die Uber-App gratis bestellen. Man muss allerdings etwas Glück haben, damit eines der sechs Fahrzeuge auch in der Nähe und nicht besetzt ist.

Uber Spendet für das SOS Kinderdorf

Neben der Möglichkeit, die lebensgroßen Spielzeugautos über die App gratis zu bestellen, bietet Uber seinen Usern im Aktionszeitraum auch die Teilnahme an einer karitativen Aktion

an. Für jeden Nutzer, der vom 21. bis 23. Dezember den Aktionscode „ SOSKINDERDORF “ in die App eingibt, spendet Uber jeweils 1 Euro für die SOS Kinderdörfer.